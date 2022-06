Esta es la reacción de Curry cuando una fanática intenta besarlo en una celebración (+VIDEO)

Franco Villanueva

El tetracampeón de la NBA con los Golden State Warriors, Stephen Curry, ha tenido unos días muy movidos desde su consagración por cuarta vez como vencedor en la mejor liga de baloncesto en el mundo.

Hombres y mujeres de todas las edades le han manifestado a las estrellas toda la admiración tras coronarse como reyes de la NBA una vez más. En medio de la celebración del equipo junto a los fanáticos, una mujer se acercó demasiado a la máxima figura del campeón y tuvo que ser apartada tras intentar darle un beso.

This fan got a little too close to Steph at the parade ðŸ˜



(via @TheMisterMann)

pic.twitter.com/Nw0w2WYOLx