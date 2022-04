Oscar De La Hoya enfrenta demanda por supuesto abuso sexual

La leyenda del boxeo Oscar De La Hoya está acusado de dos casos de agresión sexual en 2020 por una ejecutiva de la compañía de tequila de la que es socio, según una demanda civil presentada el miércoles.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, alega que la mujer, que era una exempleada de Casa México, fue acosada y agredida sexualmente en marzo de 2020, informó ESPN.

“Como sobreviviente de este abuso, quiere que otros sepan que este comportamiento es inaceptable, y no importa quién seas”, dijo la abogada de la mujer, Sylvia Torres-Guillén, en un comunicado. “Buscaremos justicia en su nombre”.

El primer incidente ocurrió durante un viaje a México para visitar la destilería de tequila Casa México, informó The Washington Post.

Lawsuit: Oscar De La Hoya accused of two sexual assaults during 2020 trip https://t.co/G6Nt2oeU0B