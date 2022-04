¡Vivo mi vida, no la tuya!: David Ortiz manda mensaje a sus detractores en Dominicana

En las redes sociales se ha viralizado un video donde se ve al dominicano David Ortiz hablando sobre cómo se siente perseguido y señalado de forma continua por todo lo que hace y deja de hacer en su tiempo libre.

El audiovisual de "Big Papi" llegó a causa de las críticas recibidas en la recién superada semana santa 2022. Ortiz deja claro que él puede pasar tiempo donde quiera, en este caso en su villa ubicada en una localidad llamada "Las Terrenas" Samaná (también conocida como "el bajo mundo") y que antes de inventarse cosas sobre su vida deberían "cepillarse la boca".

"¿Qué mal vivir es que ustedes tienen? De todo un sonido, de todo una vuelta. ¿Ustedes no se hartan? Vivan su vida. Cuando yo era un desbaratado que yo no tenía ni uno nadie sabía quién era David Ortiz. Ahora me quieren decir lo que tengo que hacer con mi vida", acotó el recién nombrado Salón de la Fama.

