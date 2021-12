Amenazan de muerte a jugador de Llaneros por amaño de partido en Colombia

Cotilleo Deportivo

Kevin Armesto, portero de Club Llaneros rompió el silencio y denunció sobre las amenazas recibidas después de la derrota de su equipo por 1-2 ante Unión Magdalena de la Primera B de Colombia. La hinchada del "equipo de la Media" ha acusado de amaño el encuentro del pasado sábado debido a que el rival subió a Primera División tras dos goles 'escándalosos' al último minuto del partido.

Llaneros ganaba el partido por 1-0 a los 81 minutos con el gol de Diego Echeverri, pero en el tiempo agregado Unión Magdalena remontó el encuentro con los tantos de Ethan González en el 90+5 y Jonathan Segura al 90+6. Con esa victoria "El Ciclón Bananero" obtuvo un cupo a la Primera División.

Armesto, mediante un video explicó a los fanáticos y demás público de interes lo siguiente: "Invito a toda la gente a que vea el juego, a que de verdad no se queden con la última jugada, no vean que de verdad nos vendimos, eso es falso ... Quiero que de verdad respeten nuestras vidas, estamos recibiendo amenazas, mucha amenaza, vean por ejemplo a mí lo que me escriben".

📹 #EnVideo | Más pronunciamientos de los jugadores de @ClubLlanerosFC. El arquero Kevin Armesto también denunció amenazas e invitó a los hinchas del club a que analicen su rendimiento durante la temporada. "Es falso que nos vendimos".@josasc @PinoCalad @julisalazarmeza pic.twitter.com/va9qvRsU0K — El Konuco&Chagras (@ElKonuco) December 7, 2021

El más criticado fue el arquero de Llaneros, quien es señalado por tener una actitud pasiva al salir a defender y atajar el balón. Armesto mostró algunos mensajes que ha recibido amenazándolo de muerte, "Vendido hijo de puta. Si lo tuviera de frente lo mataba. Es que es más ojalá lo vea sapo Hpta. Pedorra, gonorrea. Vendido, no darle vergüenza".

Por su parte, Llaneros pidió a la División Mayor del Fútbol Colombiano garantías procesales para solventar el escándaloso partido y denunció las amenazas de muerte hacia sus jugadores.

El presidente de Unión Magdalena, José María Campo, mediante un comunicado informó que están en desacuerdo con los cambios de programación, afirmando que su equpo está concentrado para afrontar la final. Por los momentos está aplazada la final entre Cortuluá y Unión Magdalena hasta que finalice la investigación sobre el presunto amaño en el resultado que favoreció al "Ciclón Bananero".