Freddie Mercury: el intérprete de la canción deportiva más famosa (+Video y fotos)

El 24 de noviembre, de 1991, se apagó el talento de Freddie Mercury, vocalista y la cara visible de la histórica banda de rock británica Queen. Luego de luchar cerca de un lustro con una enfermedad (Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida -SIDA-) que acabó con su vida a los 45 años de edad.

Nacido en Zanzíbar, un poblado de Tanzania, un país africano que al momento en el cual Farrokh Bulsara -su nombre real- vio la luz de la vida, formaba parte del Reino Unido, Mercury tocó el cielo gracias a su talento de interprentar varios de los sencillos musicales junto a sus compañeros Brian May, Roger Taylor y John Deacon, quienes marcaron pauta en su género y en global.



Sin embargo, no solo su voz le hizo alcanzar la fama, sino su capacidad de escribir temas que, incluso, lo convirtieron en icono en el deporte. "We are the champions", una canción sonada en casi el 100 por ciento de las finales deportivas en el mundo, fue de su autoría e interpretación. Formó parte del "Lado B" del álbum News of the world, el sexto que grabaron en estudio.



Lanzada el 7 de octubre de 1977, su creación surge para conectar a los aficionados de Queen con la banda en los conciertos que esta misma realizaba en diferentes países, de manera que los seguidores fuesen de un lado al otro, con una melodía suave, pero unificadora y positiva. Posee partes de guitarra, pero también acordes de jazz y armonías vocales, que incluyó Mercury.



Freddy Mercury y su gloria musical



"We are the champions" fue el segundo puesto de la lista de su país de origen, UK Singles, al momento de ser lanzada y el cuarto de Billboard de Estados Unidos. Y en medio de la Copa Mundial de Fútbol en Francia, en 1998, fue relanzado para ser 10 en ese país durante la competición.



La inspiración de este sencillo fue, nada más y menos que el balompié, según una confesión del propio cantante. "Estaba pensando en el fútbol. Deseaba hacer una canción alrededor de la cual los fanáticos se pudieran volcar. Es evidente que le he dado un toque más teatral que cualquier cántico futbolero", aseguró.



Según su compañero de banda, Brian May, el sencillo también habría sido una respuesta de Mercury, quien fuese seguidor del Manchester United inglés, al himno que representa al Liverpool FC y sus aficionados, el "You'll never walk alone", que significa "Nunca caminarás solo", e incluido en de los símbolos del club de Merseyside.



Una encuesta realizada en 2005, a más de 700 mil personas de 66 países del urbe, la denominó la "mejor canción de la historia" y otra consulta, seis años después, como la más pegadiza.

Cabe destacar que We are the champions no fue la única canción que realizó vinculada al deporte, porque el tema oficial de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 también fue de su autoría. Este tema lo escribió cuatro años antes de la magna cita del deporte, celebrada en la ciudad española de Barcelona y que tuvo como título ese mismo nombre, que interpretó a dúo junto con la cantante de ópera Montserrat Caballé.



Mercury, conocido en su infancia como un boxeador con talento, frenado por sus padres debido a la violencia que generaba esa disciplina, también se destacó como jugador de tenis de mesa (o Ping-Pong), con el cual ganó distintos galardones y competiciones en edad escolar.



Entre sus allegados estuvo el astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona, quien maravilló a Mercury y a Queen en un amistoso entre Argentina e Inglaterra, celebrado en el estadio londinense de Wembley en 1980. Un año más tarde, cuando la banda se presentó en Buenos Aires, invitaron al "pelusa", quien recién fichaba por el Boca Juniors.