Karim Bezema apela a su condena de un año

El delantero del Real Madrid Karim Benzema acudirá al juicio en Apelación del "caso Valbuena", tras haber sido condenado este miércoles en primera instancia a un año de cárcel exento de cumplimiento por complicidad de chantaje a su excompañero en la selección con un vídeo sexual, anunciaron sus abogados.



"Benzema vendrá en Apelación a explicarse y se aclararán los hechos", aseguró uno de sus letrados Antoine Vey, que consideró "injusta" la sentencia, al tiempo que aseguró que el atacante ha sido informado de la misma en la concentración del Real Madrid en Moldavia para jugar esta noche un duelo clave de la Liga de Campeones.



El abogado lamentó que el tribunal tuviera en cuenta su ausencia durante los tres días que duró el proceso hace un mes y recordó que los jueces aceptaron sus excusas profesionales, ya que la vista tuvo lugar entre dos importantes partidos de su equipo.





"Puede que sea difícil juzgar un caso tan mediático", agregó Vey.



Sylvain Cormier, el letrado habitual de Benzema, consideró "contradictorio" que la sentencia "reconozca que Benzema no estaba al corriente de las maniobras previas" pero "señale que no podía ignorarlas".



"Ha sido condenado sin pruebas, la sentencia no se corresponde con la realidad de los hechos", señaló.