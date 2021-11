Kim Kardashian ayuda a equipo femenino de fútbol a evacuar de su país

Redacción Meridiano

La socialité estadounidense, Kim Kardashian, junto al rabino Mose Magaretten ayudaron a un equipo juvenil de fútbol femenino de Afganistán a evacuar de Pakistán para dirigirse a Gran Bretaña debido a la intensa situación que se vive en el país. La empresaria financió el vuelo de las jugadoras afganas.

Las 30 futbolistas, que comprenden las edades de 13 a 19 años, evacuaron su país en compañía de sus familiares ya que la mujeres que practican algún deporte en Afganistán es mal visto por los talibanes. El vuelo que aterrizó a Reino Unido estaba abordado por 130 personas que ahora están a salvo.

"¡Es un gran privilegio ser parte de esta misión de salvar vidas para salvar al Equipo Nacional Juvenil Femenino de Afganistán! Todas las chicas tienen derecho a ser lo que quieran ser. Son valientes y es trágico que hayan tenido que huir de su país porque quieren practicar un deporte que les encanta", escribió Kim Kardashin en su cuenta oficial de Twitter junto a un video en donde se ven a las futbolistas celebrando.

It's such a privilege to be a part of this life-saving mission to save the Afghan Female Youth National Team! All girls have the right to be whatever they want to be. They are courageous and it's tragic they had to flee their country because they wish to play a sport they love. pic.twitter.com/s9nAD588lg