La ONU pide pruebas de vida de la desaparecida Peng Shuai

"Queremos subrayar que es importante saber dónde está y en qué estado se encuentra, y saber cómo está", repitió Throssell.

Desde hace unos días, varias personalidades del tenis mundial han expresado su preocupación por Peng Shuai en Twitter, utilizando la etiqueta #WhereIsPengShuai.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6