Portera de la selección femenina iraní acusada de ser un hombre

La Federación de Jordania acusó a la Selección Femenina de Irán de alinear en su once a un hombre. La portera iraní, Zohreh Koudaei, fue acusada de ser un hombre y ha salido a defenderse. La jugadora demandará a quiénes ponen en duda su género.

"Presentaré una demanda contra la Federación de Jordania. Soy una mujer", dijo la portera para el diaro turco Hurriyet.

Las acusaciones surgieron después del partido entre Irán y Jordania el pasado 25 de septiembre. Las jordanas cayeron 4-2 ante las iranís. La portera Zohreh Koudaei fue la protagonista de aquel encuentro al atajar dos penaltis claves que sirvieron para que Irán clasificara por primera vez en su historia a la Copa Asiática Femenina 2022 que se celebrará en la India.

El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania, Ali al Hussein, solicitó mediante una carta pública a la Confederación Asiática de Fútbol que se verifiqué el género Zohreh Koudaei debido a que podría ser un hombre tratando de pasar como mujer.

