Condenado organizador del vuelo en el que murió Emiliano Sala

Redacción Meridiano

Este viernes fue condenado a 18 meses de prisión al empresario, David Henderson, quien organizó el vuelo en donde murió el futbolista argentino Emiliano Sala y el piloto David Ibbtson el 21 de enero del 2019.

El Tribunal de la Corona de Cardiff, sentenció al empresario por haber puesto en peligro la aeronave en donde viajaban el futbolista argentino y el piloto.

Henderson ya había sido condenado el pasado 28 de octubre con diez votos a favor y dos en contra, hasta que fue sentenciado este viernes a 18 meses de prisión.

El 21 de enero del 2019, el argentino Emiliano Sala junto al piloto David Ibbtson despegaban desde Francia con rumbo a Gales para que el futbolista se uniera a su nuevo equipo, el Cardiff City. El avión se estrelló en el Canal de la Mancha y se determinó que la causa de muerte fue por monóxido de carbono.

Fay Keely, dueña de la aeronave, advirtió en ese momento a David Henderson que no dejará pilotar el avión a David Ibbtson porque no poseía una licencia para realizar vuelos comerciales, menos de noche, y estaba amonestado por las autoridades aéreas por presentar irregularidades durante sus vuelos. Henderson le pidió a Ibbtson (volaba regularmente para el empresario) que volará la aeronave y el viaje se llevó a cabo significando la muerte para Sala y el piloto.

De hecho, cuando la avioneta se encontraba en el aire, el futbolista le mandó un audio por WhatsApp a sus compañeros sobre las condiciones en la que se encontraba dentro del avión:

"Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes, eeehhh... haciendo cosas y cosas... no termina más... Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión, que, parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff loco que, mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar muchachos, en el nuevo equipo, a ver qué pasa... Así que ¿cómo andan ustedes hermanitos todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías... no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero, ya lo saben. Papá, qué miedo que tengo"

- El audio fue publicado por Olé.