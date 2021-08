James Rodríguez niega tener problemas con el seleccionador Reinaldo Rueda

Cotilleo Deportivo

EFE

El centrocampista James Rodríguez, del Everton inglés, aseguró este miércoles que no tiene nada contra el cuerpo técnico de la selección colombiana, liderado por Reinaldo Rueda, quien no lo convocó para la triple jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 que se disputará en septiembre.



"Quiero darles una muy buena energía a los que convocaron, al cuerpo técnico también, no tengo en contra de ellos y no tienen nada en contra mía ellos", expresó James, de 30 años, durante una transmisión en vivo por su canal de Twitch.



La declaración contrasta con lo que había dicho el exjugador del Real Madrid cuando fue sacado de la convocatoria para los partidos de Eliminatorias contra Argentina y Perú, así como para la Copa América de Brasil.



"Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho", manifestó James entonces.



En esa línea el también exfutbolista del Bayern Munich y del Porto aseguró hoy que espera que sus compañeros de la selección colombiana "puedan conseguir los nueve puntos" en los partidos que disputarán el 2 de septiembre con Bolivia en La Paz, el 5 en Asunción contra Paraguay y el 9 con Chile en Barranquilla.



"Desde aquí lejos (Liverpool) mandándoles mi buena energía para que hagan tres partidos buenos, para que podamos ganar, para que Colombia gane porque si Colombia gana el país está contento", dijo el volante del Everton.



Recalcó que es "fan número uno de Colombia" y que la gente que le conoce sabe que es "un hincha fiel".



"Si me toca estar fuera, pase lo que pase, voy a estar ahí siendo el hincha número uno, siempre poniendo una muy buena energía para mis compañeros, para que ganen los tres puntos", aseveró.



El goleador Radamel Falcao García y el centrocampista Juan Fernando Quintero son las principales novedades de Rueda para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile, según la convocatoria divulgada el martes.



La última vez que Falcao disputó un partido con Colombia fue el 14 de octubre de 2020 en el juego ante Chile, que correspondió a la segunda jornada de las eliminatorias.



Rueda también echó mano del volante Quintero, un zurdo exquisito con la pelota que puede definir un partido bien con un pase o tirando a puerta y que actualmente juega en el Shenzhen de China.