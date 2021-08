Peloteros y personalidades felicitan a Miguel Cabrera

Redacción Meridiano

El cuadrangular de por vida número 500 del toletero venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, generó una ola de felicitaciones de diferentes peloteros y personalidades.

En un video colocado por la cuenta de Twitter de Las Mayores en español, diferentes celebridades dieron las felicitaciones al criollo.

Nacho, Oscar D' León, Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta), Víctor Martínez, Josef Martínez, Salvador Pérez, Daniel Pereira, Raúl González y Yeferson Soteldo son los primeros en reaccionar por el nuevo registro de Cabrera.

Mientras en otro video colocado por la novena de los Tigres de Detroit Albert Pujols, Álex Rodríguez, Jim Thome, Gary Sheffield y David Ortiz se suman a la celebración de su ingreso al grupo de los 500 cuadrangulares.

Welcome to the 500 Club, Miggy! pic.twitter.com/oFT8nGre16