España recibe la petición de evacuación de una atleta paralímpica afgana

Cotilleo Deportivo

Martes 17| 3:29 pm





EFE

El Ministerio español de Asuntos Exteriores ya tiene la petición para incluir en la lista de evacuación de Afganistán a la atleta Zakia Khudadadi, que estaba destinada a convertirse en la primera mujer en representar al país de Oriente Medio en unos Juegos Paralímpicos, según han informado a Efe fuentes de este departamento.



Khudadadi, luchadora de taekwondo, no pudo salir de Kabul debido a la situación que atraviesa su país al igual que ocurrió con el que iba a ser el otro representante afgano en Tokio, el también taekwondista Hossain Rasouli, que igualmente vio truncado su sueño de acudir a los Juegos que se inauguran el próximo 24 de agosto.



"La delegación de Afganistán no está en posición de participar" en los Juegos Paralímpicos de la capital japonesa, dijo este lunes el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, en una rueda de prensa en la que señaló que "la tensa situación" en el país "es la razón de la inviabilidad de venir" a la competición deportiva.



"Lamentamos que no puedan venir", añadió Muto, que dijo que los organizadores de los Juegos esperan que "se encuentren seguros".



El Consejo Superior de Deportes español ha formulado la petición de incluir en la lista de evacuación de Afganistán a Zakia Khudadadi una vez que los talibanes tomaran el control del país asiático y comenzara un proceso de evacuación de los ciudadanos extranjeros y de los afganos que han colaborado con ellos en los últimos años.



El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha movilizado dos aviones para este proceso de evacuación aunque no ha aclarado cuándo se prevé que las dos aeronaves militares puedan llegar a Kabul, situado a dos horas y media de vuelo de Dubái, donde aguardarán el momento para desplazarse a un aeropuerto que ha vivido momentos de absoluto caos.