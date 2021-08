Klopp tira con bala: "No sé cómo PSG, Chelsea, United y City pueden comprar tanto..."

Foto: AS

Jurgen Klopp hizo balance en rueda de prensa sobre el mercado de fichajes del Liverpool, que tan solo ha logrado incorporar a Ibrahima Konaté, procedente del Leipzig. Una incorporación que se queda pequeña en comparación con los fichajes realizados por rivales como el City, United o Chelsea, que han desembolsado cifras estratosféricas para incorporar a jugadores como Grealish, Sancho o Lukaku.

"No sé cómo PSG, Chelsea, United y City pueden comprar tanto...Nosotros no podemos compararnos con el resto de clubes. Obviamente ellos no tienen límites, nosotros, sí. A pesar de tener límites estos dos últimos años, hemos sido exitosos así que habrá que continuar de esta forma. Nosotros solamente podemos gastar en base a lo que ingresamos, siempre lo hemos hecho así", declaró el técnico del Liverpool.

Klopp explicó que su club también ha hecho inversiones como la de Konaté, pero que a ella se vio obligado por las bajas en defensa. No obstante, su incursión en el mercado está lejos de las que han hecho esos otros clubes que mencionó. Además, tiene otros problemas.

El Liverpool acaba de renovar a Alexander-Arnold, a Van Dijk, a Alisson y a Fabinho. Pero hay más pendientes. Hay que sentarse con jugadores como Salah, Sané... Pero el más urgente es Henderson. Termina contrato y, tras perder a Wijnaldum, Kloop no quiere pasar por lo mismo. "¡Lo solucionaremos! De alguna forma lo vamos a hacer", afirmó el técnico preguntado por la situación contractual de uno de sus pesos pesados. "No tengo ninguna duda de que encontraremos una solución", dijo.