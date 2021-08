Estos son los venezolanos involucrados en acusaciones de hechos violentos

Cotilleo Deportivo

El ex campocorto 11 veces ganador del Guante de Oro en las Grandes Ligas, Omar Vizquel ha sido acusado de agresión sexual por parte de un joven batboy de los Birmingham Barons.

No es la primera vez que un venezolano es acusado de hechos violentos en el mundo del beisbol. A continuación revisaremos los casos en recientes años:

Odúbel Herrera:

El jardinero de los Filis de Filadelfia estuvo implicado en un caso de supuesta violencia doméstica. De acuerdo con un informe policial, una mujer de 20 años "tenía signos visibles de lesiones en sus brazos y cuello tras haber sido atacada por su novio".

El incidente le impidió a Herrera jugar la temporada 2020, aunque la mujer no presentara cargos y el jugador quedara en libertad.

Felipe Vásquez:

En mayo se dio a conocer que el excerrador de los Piratas de Pittsburgh fue declarado culpable de violencia sexual. Asimismo, fue responsabilizado de otros 15 delitos como corrupción de menores y abuso indecente.

El relevista fue arrestado y acusado de múltiples cargos en Pennsylvania y Florida, incluidos varios delitos graves, relacionados con su contacto por varios años con una niña que en el momento de los hechos tenía 13 años de edad. La relación habría iniciado en 2017.

Danry Vásquez:

El ouffielder de los Tiburones de La Guaira y uno de los líderes de bateo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, fue captado cuando golpeaba a su ex pareja en 2016 en Estados Unidos.

“Esto no es un error de padres. Mi familia siempre ha estado unida, en conjunto. Yo nunca he visto esto en mi casa”, dijo sobre el hecho. “Fue un momento de ira y que no lo justifico”, agregó. El pelotero fue despedido del equipo al que pertenecía, Lancaster Barnstormers.

Escándalo en los Rangers:

Tres beisbolistas venezolanos, junto con un panameño de la academia de los Rangers de Texas en República Dominicana, fueron acusados de agresión sexual contra seis compañeros menores de edad durante un rito de iniciación en el año 2016.

Los implicados fueron Yohel Pozo, Adrián Pernalete y Rougned José Odor, este último hermano menor del jugador del mismo nombre de los Yanquis de Nueva York. Un oficial de los Rangers dijo que el gobierno de la República Dominicana cerró el caso en su contra sin presentar cargos.

José Torres:

Un juez del tribunal superior del condado de Maricopa en Phoenix, sentenció al pelotero venezolano a dos años de libertad condicional. Torres se declaró culpable de un intento de agresión agravada a su esposa en noviembre de 2017. También fue acusado en 2017 de empuñar un arma blanca contra su pareja.

Hasta el momento, el expitcher de los Padres se encuentra sin equipo desde 2017.

Miguel Cabrera:

En 2009, el de los Tigres de Detroit permaneció varias horas en una comisaría de las afueras de la ciudad después que los agentes del orden acudieron a su casa para responder a una llamada relacionada con "problemas domésticos". La leyenda que se encuentra cerca de los 500 jonrones no pasó de un día suspendido y su esposa no presentó cargos.