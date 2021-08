Un hermano de Maradona quiere presentarse a las elecciones de Nápoles

Cotilleo Deportivo

Martes 3| 1:59 pm





EFE.

Hugo Hernan Maradona, uno de los hermanos del astro argentino fallecido en 2020, anunció hoy su intención de presentarse a las elecciones municipales de la ciudad italiana de Nápoles (sur) el próximo mes de octubre.







"Me han propuesto esto para ayudar a los niños y lo hago con mucha felicidad. No hablo de política, solo de fútbol y de dar a los niños una, dos o tres horas a la semana para que sean felices con el fútbol", declaró en un encuentro con los medios ante el estadio que lleva el nombre de su hermano.







Maradona será el cabeza de la lista "Napoli central" de Enzo Rivellini, que forma parte de la coalición de derecha capitaneada por Catello Maresca, candidato a alcalde de la capital partenopea.







El también exfutbolista no tiene la nacionalidad italiana aunque reside en ese país regularmente después de haberse casado hace años y la ha solicitado, por lo que se informará de esto a la delegación del Gobierno para que pueda concurrir, dijo Rivellini.







El "Turquito", como se le conoce, tuvo un breve desencuentro con un periodista que le preguntaba si no se estaba aprovechando de la fama de su hermano, una cuestión muy comentada en la ciudad en los últimos días.







"Yo soy Hugo Maradona, no Diego, ¿de acuerdo?", zanjó en tono brusco.







Rivellini explicó que el hermano Maradona "se ha dado cuenta del malestar" social de los jóvenes napolitanos y quiere ayudar desde el pleno municipal.







"Cuando hablamos sobre su candidatura no me pidió nada, solo seguir ayudando desde dentro de las instituciones a los jóvenes de Nápoles", declaró el fundador de "Napoli centrale".







Y criticó a quienes polemizan con su apellido: "Se presentará a unas elecciones, si el pueblo de Nápoles le quiere, le votará en plena democracia", zanjó.







El candidato a alcalde, Maresca, agradeció la disponibilidad del exfutbolista argentino: "Quien quiera ponerse a disposición de la ciudad es bien aceptado", defendió.