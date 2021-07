LaLiga reconoce a sus campeones con una gala repleta de rostros conocidos

Cotilleo Deportivo

LaLiga celebró este viernes la Gala de los Campeones, un evento que sirvió para reconocer la labor de los conjuntos que más destacaron en las dos primeras categorías del fútbol español y también a los que lograron ascender a la de plata.



Uno de los integrantes del equipo que se alzó con el título fue Jorge Resurreción 'Koke', quien afirmó: "Tenemos muchas ganas y mucha ilusión, como todas las temporadas. Y en especial esta después de ser campeones. Ojalá lo volvamos a repetir. No va a ser fácil pero vamos a intentarlo y a pelearlo".



También habló su presidente, Enrique Cerezo: "Hemos tenido una temporada muy complicada, muy dura. Había grandes equipos que también querían conquistar la liga. Hay que dar las gracias al equipo técnico y deportivo. A todo el club. Siempre han tenido fe y al final hemos conseguido ganar la liga, que es lo que todos anhelábamos".



En cuanto a Gerard Piqué, jugador del Barcelona, confió en la renovación de su compañero Leo Messi y valoró positivamente la vuelta del público a los estadios la próxima campaña, donde esperan hacer un buen papel.



"Voy con el mismo nivel de ilusión del primer año. Hay que intentar empezar bien, coger buena dinámica. Generalmente cuando ganamos las ligas es porque cogemos buen ritmo y nos vamos. O cogemos puntos de ventaja y mantenemos esto. Intentaremos hacer lo mismo. Que el Real Madrid y el Atlético no molesten, como el año pasado", expresó.



Por su parte el ex guardameta Íker Casillas comentó: "Espero que sea una liga competitiva, que sea emocionante hasta el final. Pero si puede ser el Madrid campeón, mejor todavía. Sería bueno que pudieran competir por ella otros equipos, me ha tocado jugar alguna liga ante un Deportivo o una Real Sociedad que fue difícil".