Castro, de Nacionales, suspendido con 30 partidos por violencia doméstica

El dominicano Starlin Castro, jugador de cuadro de los Nacionales de Washington, ha sido sancionado con 30 partidos de suspensión por haber violado la política sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil que rige en el convenio colectivo.



Nada más conocerse la suspensión impuesta por las Grandes Ligas, los Nacionales anunciaron este mismo viernes que dejarían fuera del equipo a Castro cuando concluya el castigo.



Castro no será elegible para la competición de la postemporada bajo los términos de la suspensión y deberá someterse a evaluación y tratamiento, de acuerdo al informe ofrecido por las Grandes Ligas.



"Habiendo revisado toda la evidencia disponible, he llegado a la conclusión de que el señor Castro violó nuestra política y que la disciplina es apropiada", señaló el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, en un comunicado.



Por su parte, el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, dijo a principios de este mes, mientras las Grandes Ligas investigaban las acusaciones contra Castro, que no planeaba tenerlo de regreso con el equipo esta temporada.



"Nos tomamos muy en serio todas las acusaciones de abuso y acoso. Apoyamos plenamente la decisión del comisionado", destacó entonces el equipo en un comunicado tras el anuncio de las Grandes Ligas.



Castro fue acusado de agresión sexual en 2011 en Chicago, pero no fue juzgado. Rizzo dijo que Castro fue examinado antes de que los Nacionales lo firmaran con un contrato de dos años en enero de 2020, y agregó que estaba "enojado" por las nuevas acusaciones.



El pelotero de 31 años, es un veterano de 12 temporadas en las Grandes Ligas y cuatro veces All-Star que también ha jugado con los Cachorros de Chicago, Yanquis de Nueva York y Marlins de Miami.



Esta temporada, Castro completó 87 partidos con los Nacionales, que principalmente lo utilizaron en la tercera base para tener .283 de promedio de bateo con tres cuadrangulares y 38 carreras impulsadas.



Desde que llegó a las Grandes Ligas, Castro ha logrado 280 de promedio de bateo con 138 cuadrangulares y 678 carreras producidas.