Alejandro Sanz, John Legend y Keith Urban se unieron en "Imagine"

El cantante español Alejandro Sanz estuvo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio cantando "Imagine", de John Lennon, representando a Europa en la ceremonia previa a la competición.

El artista publicó en sus redes sociales la felicidad y el orgullo de haber sido elegido para presentarse en Tokio. "Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad" agregó Sanz.

Hoy el honor me teletransporta a otro mundo.Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJOO🏠Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad 🙏 I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 @Olympics Opening Ceremony! https://t.co/pg0SCOfWYT . #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/tL0PSuBrkO

Sanz estuvo junto a John Legend, Keith Urban y Angelique Kidjo. Una unión que emocionó y encendió las redes sociales con la canción del fallecido famoso integrante de The Beatles.

These Olympic Games are already history. A cry of hope for the world we imagine, TOGETHER 💪 #Tokyo2020@KeithUrban @johnlegend @angeliquekidjo @HansZimmer #StrongerTogether #Olympics @Olympics pic.twitter.com/ekUfHMGRRZ