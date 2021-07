El presidente de México aplaude gesto de Cristiano Ronaldo contra Coca-Cola

Cotilleo Deportivo

EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aplaudió este jueves el gesto del futbolista Cristiano Ronaldo contra el consumo de refrescos como Coca-Cola al considerarlo un buen ejemplo para promover una "buena nutrición".



"Ahora está la final del fútbol europeo, van a la final Inglaterra e Italia, y lamenté que eliminaran a Portugal porque me gustó mucho lo que hizo este gran futbolista, Cristiano Ronaldo", expresó en rueda de prensa en Palacio Nacional.



El pasado 14 de junio, en una rueda de prensa durante la Eurocopa, Ronaldo apartó de su vista dos botellas de Coca-Cola que patrocinaban el evento y las sustituyó por una botella de agua, en un gesto que dio la vuelta al mundo.



"Una imagen así ayuda más que muchos tomos sobre nutrición", expresó este jueves López Obrador tras reproducir el vídeo del futbolista durante su conferencia matutina.



El presidente mexicano, que aplaudió que el gesto fue "espontáneo", subrayó: "Tengan para que aprendan".



La referencia a Cristiano Ronaldo llegó mientras López Obrador reflexionaba sobre el aumento de la obesidad en niños y jóvenes a raíz del confinamiento por la pandemia de coronavirus.



Lamentó que durante el encierro "no hubo alimentación adecuada y no hubo ejercicio", y recordó que el sobrepeso es un agravante para quienes sufren la covid-19.



"Tenemos que seguir orientando sobre esta materia de educación para la salud, porque es muy importante la alimentación y el ejercicio, cuidarnos", expresó el mandatario, de 67 años e hipertenso.



El presidente también advirtió que el país está viviendo un repunte de covid debido a los contagios entre los más jóvenes, si bien dijo que "afortunadamente" han disminuido el número de fallecidos gracias a la vacunación.



El país acumula más de 234.000 muertes por coronavirus y casi 2,6 millones de casos, y en las últimas horas registró un volumen de contagios no registrados desde febrero.



Con 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que viven con sobrepeso u obesidad, junto con los más de 12 millones de niños y adolescentes.



El Gobierno instauró el año pasado el etiquetado frontal de alimentos con exceso de grasas o calorías para prevenir su consumo excesivo.