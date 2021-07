La mujer de Morata publica los insultos y amenazas recibidas en redes

Cotilleo Deportivo

Miércoles 7| 12:22 pm





Alice Campello, mujer del español Álvaro Morata, publicó unas capturas de pantalla con los insultos y amenazas contra su familia recibidas por unos usuarios de Instagram después de que el delantero madrileño fallara un penalti en la tanda perdida contra Italia en las semifinales de la Eurocopa.



"Sinceramente no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. No creo que dependa del hecho de que son 'italianos', sino son ignorantes", escribió Campello en Instagram, tras publicar fotos de insultos de usuarios italianos que desean la muerte a su marido y a sus hijos.



"Sin embargo, pienso que si esto pasara a una chica frágil sería un problema. El deporte sirve para unir, no para liberar vuestra frustración", agregó.



"Espero que en un futuro se puedan tomar medidas con este tipo de personas porque es vergonzoso e inaceptable", concluyó.



Los usuarios de Instagram le enviaron insultos después de que Morata anotara el 1-1 en las semifinales de la Eurocopa entre España e Italia.



El propio delantero español falló en la tanda final el penalti que abrió el camino hacia el pase de ronda de Italia, que jugará la final este domingo en Wembley. EFE