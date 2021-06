Neuer, más de una década y 100 partidos internacionales con Alemania

Cotilleo Deportivo

Manuel Neuer volverá a estar el próximo martes, ante Francia, en la portería alemana, tras más de una década como titular indiscutible y convertirse en el primer guardameta en disputar 100 partidos internacionales con la selección germana.



La carrera de Neuer con Alemania empezó en 2009, durante una gira por Asia antes de la cual hubo algo de debate sobre su convocatoria para la selección absoluta.



Mathias Sammer, en ese entonces director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), quería que Neuer se integrará a la preparación de la Eurocopa sub-21 en lugar de viajar con la absoluta.



"Pero para nosotros era clave que Manu estuviera con nosotros y jugara su primer partido con la absoluta. Al final la decisión fue lo mejor para todos. Después de la gira por Asia con la selección absoluta, ganó la Eurocopa sub 21", recordó en la página web de la DFB el entrenador de porteros Andreas Köpke.



El primer partido de Neuer, contra Emiratos Árabes, terminó 7-2 a favor de Alemania. Köpke dice que Neuer no tuvo responsabilidad alguna en los goles, que pudo mostrar su calidad y que, pese a ser su debut, no mostró nerviosismo alguno.



Un año después, en Sudáfrica 2010, Neuer se convirtió en titular en la selección absoluta debido a una lesión de René Adler y desde entonces conserva el puesto, pese al desafío lanzado por Marc André ter Stegen.



"Teníamos claro que Manu tenía un potencial enorme. Pero una evolución como la que tuvo es algo que nadie puede prever. Hay muchos factores que pueden influir una carrera tanto positiva como negativamente", dijo Köpke.



Sostiene, asimismo, que ya en 2009 Neuer era un portero completo y que con los años su nivel ha aumentado.



"La experiencia ha tenido un papel en ello, lo mismo que el aura que irradia", afirmó Kópke.



Desde entonces Neuer ha ido sumando títulos, entre ellos la Copa del Mundo de 2014 y dos Liga de Campeones, en 2013 y 2020, con el Bayern Múnich. EFE