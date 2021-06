Rusia protesta ante la UEFA por camiseta de Ucrania con el mapa de Crimea

Cotilleo Deportivo

La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) se dirigió por carta a la UEFA para protestar contra la camiseta que Ucrania vestirá durante la Eurocopa y que incluye un mapa del país con la península de Crimea anexionada por Rusia en 2014.



"El fútbol es un deporte que debe estar siempre al margen de la política. Bajo nuestro punto de vista, al aceptar tal equipación, la UEFA ha sentado un precedente", dijo una fuente de la UFR al portal Meduza.



La fuente agregó que en los próximos torneos internacionales se verá cómo otros países utilizan su camiseta para realizar pronunciamientos políticos.



La UFR mantiene que la equipación que los futbolistas ucranianos lucirán durante la Eurocopa está "politizada", por lo que debe ser prohibida por la UEFA, que prohíbe las "declaraciones políticas".



Al respecto, la oficina de prensa de la UEFA ya respondió el lunes en un comunicado que el máximo organismo del fútbol continental aprobó todas las camisetas, incluida la ucraniana, de acuerdo con el reglamento sobre equipaciones oficiales.



La camiseta, que fue presentada el domingo por la Asociación Ucraniana de Fútbol en un vídeo con el seleccionador, Andréi Shevchenko, y los jugadores, provocó las protestas de Rusia, que la considera una "provocación política".



El mapa de Ucrania, con el apéndice de la península de Crimea, cuya anexión no es reconocida por la comunidad internacional, rodea el escudo nacional en una equipación diseñada por la marca española Joma.



Además, también incluye dos lemas que en Rusia se asocian con los ultranacionalistas ucranianos: "Gloria a Ucrania" y "Gloria a los Héroes".



La camiseta fue estrenada el lunes ante Chipre (4-0) en un partido de preparación para la Eurocopa, en la que Ucrania se enfrentará a Países Bajos, Austria y Macedonia del Norte en el Grupo C.



Algunos políticos rusos han expresado su deseo de que Rusia se enfrente a Ucrania en la Eurocopa. Los ucranianos no lograron clasificarse para el Mundial organizado por Rusia en 2018, lo que evitó posibles incidentes. EFE