Los escándalos de sexo en el mundo de fútbol más conocidos

Cotilleo Deportivo

Lunes 7





Redacción Meridiano

Hoy en día, los escándalos sexuales están estrechamente relacionados con el fútbol. Los futbolistas son jóvenes, millonarios y, de una forma u otra, en ocasiones se encuentran en situaciones comprometidas difícilmente de explicar.

Y es que, la mayoría de ellos, suelen ir acompañados de bellas mujeres, lo que no les libra de acabar o salir señalados en las noticias por diversas polémicas de índole sexual. En muchas ocasiones acompañados de sus parejas pero, en tantas otras, pillados con kinesiologas peruanas.

A lo largo de unos años, hemos sido testigos de muchos acontecimientos en el mundo del fútbol que han puesto en tensión este popular deporte. Aunque algunos futbolistas pueden ser modelos para muchas personas en cuanto a su buen carácter moral, otros han influido negativamente en el deporte con sus escándalos.

Fiestas, excesos y muchas infidelidades suelen rodear a la mayoría de ellos. En este artículo, repasamos algunos de los principales escándalos sexuales de futbolistas y también de algún entrenador.

Los mayores escándalos de la historia del fútbol

Jonathan Fabroo

El exfutbolista de Boca Juniors y River Plate, conocido además por su romance con la paraguaya Larissa Riquelme, fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el abuso de una menor (sobrina y ahijada además) cuando tenía entre 5 y de 11 años.

Karim Benzema y Mathieu Valbuena

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema se vio envuelto en un turbio intento de chantaje en 2015 por un video de contenido sexual del futbolista Mathieu Valbuena, su compañero de equipo. Esto le costó al delantero francés unas cuantas y mediáticas visitas a los tribunales y ser excluido del combinado francés para la Eurocopa 2016.

Karim Benzema siempre reiteró en varias ocasiones que sólo se trataba de un malentendido por el que intentó ayudar a su compañero.

Tras seis años de idas y vueltas judiciales, será juzgado por “complicidad en intento de chantaje” del 20 al 22 de octubre por el tribunal de Versalles por haber incitado presuntamente a su antiguo compañero en la selección francesa a pagar a los extorsionadores que amenazaban con hacer público el video íntimo.

El propio Benzema también fue puesto en una denuncia y demanda por haber tenido supuestamente relaciones sexuales con una prostituta menor de edad. En este caso se vio involucrado junto al jugador francés Franck Ribery.

Tom Hopper, Adam Smith y James Pearson

El Leicester City tuvo que lidiar con uno de los mayores escándalos sexuales del fútbol inglés cuando tres de sus jugadores (Tom Hopper, Adam Smith y James Pearson) mandaron a sus amigos un video de una orgía sexual que habían mantenido con unas acompañantes en Thailandia, después de que el equipo viajara a ese país asiático para realizar una gira.

En el video aparecían, además de practicando sexo, profiriendo insultos racistas contra las mujeres.

Antonio Luna y Sergi Enrich

Los futbolistas Antonio Luna (Girona) y Sergi Enrich (Eibar) fueron condenados el pasado mes de enero por el Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián a dos años de prisión por la difusión de un vídeo de contenido sexual en el que aparecían ambos jugadores manteniendo relaciones con una chica.

El vídeo fue grabado en octubre de 2016 sin el consentimiento de la víctima y difundido posteriormente por las redes sociales hasta convertirse en virales.

Hasta 8 jugadores mexicanos

Nada más y nada menos que ocho jugadores de fútbol mexicanos se vieron envueltos en un lío sexual de proporciones épicas. Tras la denuncia por el robo de sus pertenencias en el hotel del equipo donde se alojaban, la investigación reveló que se trataba de prostitutas que les habían robado mientras disfrutaban con ellos de una fiesta que se les fue de las manos. Y es que los jugadores disfrutaron de una noche acompañados de escorts argentinas y de diferentes nacionalidades.

Los jugadores implicados fueron Marco Fabián, Javier Cortés, Néstor Vidrio, Jorge Hernández, Israel Jiménez, David Cabrera, Néstor Calderón y "Jona" Dos Santos.

Sepp Blatter

El ex presidente de la FIFA, Sepp Blatter, que fue presidente de la federación durante 17 años, fue acusado en varias ocasiones. Las agresiones sexuales y los sobornos son sólo una parte de los cargos que se le imputan. Las corrupciones de Sepp Blatter se encuentran entre los mayores escándalos futbolísticos de la historia.

La ex portera de fútbol femenino de Estados Unidos, Hope Solo, acusó a Sepp Blatter de haberla acosado sexualmente en la entrega del Premio al Jugador Mundial de la FIFA 2013.

Blatter negó las acusaciones. Mientras, Solo dijo a los periodistas: "Tuve que recomponerme rápidamente para entregar a mi compañera de equipo el premio más importante de su carrera y celebrarlo con ella en ese momento, así que cambié por completo mi enfoque hacia Abby".

"Durante los últimos días, he estado pensando en todas las situaciones incómodas que yo o mis compañeras de equipo hemos vivido a lo largo de los años con entrenadores, médicos, técnicos, ejecutivos e incluso compañeros de equipo. Desde comentarios inapropiados, insinuaciones no deseadas y toqueteos en el trasero hasta entrenadores y directores generales e incluso responsables de prensa que hablan de las "tetas" y el aspecto físico de los jugadores, el acoso sexual está muy extendido en el mundo del deporte. Siempre pensé que lo había "manejado" y defendido en esas situaciones, pero nunca hubo consecuencias para los perpetradores. Eso tiene que cambiar. El silencio no cambiará el mundo", añadió.

Los asuntos de John Terry

Escuchar el nombre del ex defensa del Chelsea, John Terry, en la lista de los mayores escándalos futbolísticos de la historia no sorprende a nadie.

Era un jugador que siempre sorprendía a sus seguidores con sus movimientos especiales y sus polémicas en el campo, por lo que muchos no se escandalizaron en absoluto cuando en 2010 saltó la noticia de que Terry tuvo un romance con la novia de Wayne Bridge.

John Terry, ex capitán de la selección inglesa, tuvo un romance secreto con la modelo francesa Vanessa Perroncel. Fue una traición tan insoportable para Wayne Bridge, que jugó con Terry en el Chelsea y en la selección inglesa, que, tras dejar el Chelsea, ignoró a John Terry.

Aunque el escándalo no provocó la separación de la mujer de Terry, Fabio Capello, el entrenador de la selección inglesa de fútbol en aquel momento, le quitó el brazalete de capitán.

Más tarde, Vanessa Perroncel lo negó todo y dijo: "Todo esto de que venía a mi casa dos veces a la semana para tener sexo desenfrenado nunca ocurrió".

Por su parte, el ex defensa del Chelsea, John Terry, intentó que su traición no apareciera en los medios de comunicación, pero esto se convirtió en los titulares de los medios, y muchos aficionados al fútbol creen que el asunto de Terry es uno de los mayores escándalos futbolísticos de la historia.