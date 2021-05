Alex Rodriguez le hace la competencia a su ex Jennifer Lopez con este producto

Cotilleo Deportivo

Viernes 21| 12:43 pm





Alex Rodriguez vuelve a sonreír, y no, no es porque tenga otro amor, sino porque no para de trabajar y hacer cosas nuevas.

A través de sus redes sociales compartía feliz cuál es su más reciente aventura profesional. Un producto con el que podría hacerle la competencia a su exnovia, Jennifer Lopez.

El deportista ha creado su nuevo producto de belleza para Hims & Hers, una especie de corrector facial para disimular las imperfecciones. En su caso, que quede claro, para el género masculino.

«Quise crear un producto que resolviera el problema al que me enfrento día a día. Me di cuenta que al ir de reunión en reunión, necesitaba algo rápido y fácil para disimular las heridas o señales del afeitado», escribió.

Con esta barra correctora de imperfecciones, Alex mostró cómo utilizarla y los buenos resultados que deja en la piel.

Al más puro estilo JLo! Sin duda, tuvo a su lado a la mejor en eso de crear buenos productos, confeccionarlos y darlos a conocer al público con la mejor eficacia. Jennifer es una maestra en esos asuntos y así lo ha vuelto a demostrar con su gama de productos de belleza con los que está arrasando.

Con JLo Beauty, la artista comparte todos sus secretos de belleza descubiertos todos estos años y ahora resumidos en sus mágicos productos.

La expareja no pudo salvar su relación, pero sigue compartiendo ese espíritu empresarial y su ambición por ofrecer lo mejor al público. Dos personas de éxito fruto del esfuerzo y trabajo duro. ¡Felicidades a ambos!