El equipo del Kün Agüero se convierte en el primer campeón latino de Valorant

Krü Esports, equipo propiedad del delantero argentino Sergio Kun Agüero, venció por 3-1 a Infinity Esports para convertirse en el primer campeón de Latinoamérica del videojuego Valorant.



En la final de Challengers fase 2 de Latinoamérica disputada en Ciudad de México, Krü, también campeón de la región sur, se impuso a Infinity, monarca del norte.



El equipo del Kun no sólo obtuvo el título latino este miércoles sino que también se clasificó al torneo internacional de Valorant, el Masters, que se disputará del 24 al 30 de mayo en Reikiavik, Islandia.



En el Masters, Krü buscará sumar puntos para convertirse en el representante latino del mundial de Valorant que se disputará en diciembre.



Krü puso el 1-0 en el marcador en el primer mapa del duelo, Haven. La organización argentina basó su estrategia en un partida inteligente a la hora de defender, lo que le permitió irse a atacar con ventaja de 7-5 en las rondas.



En ataque, el equipo de Agüero dio muestra de una de sus especialidades para vencer en cuatro rondas en fila y aprovechar la falta de reacción de Infinity, que no pudo imponerse al juego frontal de sus rivales.



Krü se mantuvo dominante en el segundo mapa, Ascent, en el que se adelantaron 2-0 en el marcador gracias a mostrar fuerza en defensa, lo que les permitió irse al cambio de roles 10-2 en las rondas.



En la tarea ofensiva, el jugador chileno Joaquín 'Delz1k' Espinoza aprovechó la pasividad de Infinity para concretar 22 bajas y darle un punto más a Krü en el marcador, lo que lo puso a un juego de terminar el enfrentamiento.



Infinity reaccionó y puso el 2-1 en el tercer mapa, Bind, en el que Krü inició por primera vez en ataque, rol en el que no se vio cómodo.



El infinito ligó nueve rondas victoriosas gracias a un planteamiento en el que esperó que sus rivales ofendieran para eliminarlos con buenos posicionamientos.



Sin embargo, en el mapa definitivo, Split, Krü volvió a ser el equipo ordenado y sólido del principio para sentenciar el juego 4-1 en el marcador.



En Split, Krü solo cayó en una ronda y tuvo en el chileno Roberto 'Mazino' Rivas a su mejor jugador con 16 asesinatos que guiaron el triunfo de su equipo. EFE