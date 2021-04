Los recuerdos de la carrera de Federer, a subasta en Londres

Cotilleo Deportivo

La casa Christie's sacará a subasta cientos de artículos y recuerdos de la carrera de Roger Federer, que rememoran sus éxitos más importantes en los cuatro Grand Slam.



Serán dos colecciones las que se pondrán en circulación desde el 23 de junio hasta el 14 de julio y todos los beneficios irán destinados a la fundación del tenista suizo.



La primera de ellas, bajo el nombre "The Roger Federer Collection - The Live Auction", comprende 20 lotes, cada uno de ellos firmado por Federer y que recuerdan los 20 Grand Slam conquistados por el helvético, récord histórico junto a Rafael Nadal, que también ha logrado 20.



"Cada lote representa un momento icónico de Federer en el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open", dijo Christie's en un comunicado.



"Cada pieza de estas subastas muestra un momento de mi carrera y me permite compartir mi archivo personal con mis aficionados alrededor del mundo. Lo más importante es que todos los beneficios irán destinado a mi fundación para ayudar a que se sigan aumentando los recursos educativos para los niños en África y Suiza", apuntó Federer.



Entre los artículos de esta primera colección destaca la vestimenta con la que Federer ganó Roland Garros por primera vez en 2009 contra Robin Soderling, con un precio estimado de entre 50.000 y 70.000 libras, así como la indumentaria con la que Federer gano a Nadal en Wimbledon 2007, cuyo premio varía entre 30.000 y 50.000 libras.



La segunda colección, titulada "The Roger Federer Collection - The Online Auction", comprime 300 lotes de artículos desde su participación en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 hasta sus últimos encuentros en este 2021.



Raquetas firmadas por Federer, camisetas, gorras, toallas, muñequeras... Federer ha expresado su deseo de que todo el mundo tenga acceso a los artículos, desde un precio mínimo de 100 libras. / EFE