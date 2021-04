LaLiga no encuentra pruebas de insulto racista de Cala a Diakhaby

Cotilleo Deportivo

LaLiga comunicó que no ha encontrado "en ninguno de los soportes disponibles" prueba alguna de que el jugador del Cádiz Juan Cala in insultara en los términos denunciados al del Valencia Mouctar Diakhaby en el partido de la última jornada disputado el pasado domingo.



"Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby", señaló en un comunicado.



En este explicó que "concretamente, han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han analizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales".



También indicó que "para poder complementar el informe, se ha contratado a una empresa especializada, que ha realizado un análisis de lectura de labios de las conversaciones y un estudio del comportamiento de los jugadores Juan Torres Ruiz (Juan Cala) y Mouctar Diakhaby".



El organismo que preside Javier Tebas señaló que ha compartido estos informes tanto con el Cádiz como con el Valencia y las autoridades correspondientes, "para que formen parte de los expedientes que están en este momento en marcha".



En su nota LaLiga agregó que "reitera su condena contra el racismo en todas sus formas y mantiene su compromiso de lucha permanente contra cualquier tipo de manifestación en este sentido, que se ha materializado en la presentación de numerosas denuncias por delitos de odio, incluso como acusación particular, en anteriores procedimientos".



"Desde LaLiga y todos los clubes se continuará trabajando en todos los niveles y con todos los estamentos representativos de nuestro deporte con el fin de hacer todo lo necesario para proteger los valores de igualdad y respeto que prevalecen en nuestra competición del fútbol profesional español".



El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol abrió hace dos días expediente extraordinario por el caso del presunto insulto racista del cadista Juan Cala contra el defensa francés del Valencia Mouctar Diakhaby.



Según denunció el jugador valencianista, el pasado domingo, a los 29 minutos del encuentro que ambos equipos disputaban en el Ramón de Carranza, Cala le llamó "negro de mierda", lo que hizo que el equipo de Javi Gracia se retirara del terreno de juego, aunque posteriormente regresó sin Diakhaby para reanudar el partido. EFE