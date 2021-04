Nike-Adidas el otro clásico

Cotilleo Deportivo

Viernes 9| 8:31 am





Real Madrid y Barcelona concentrarán este sábado al planeta fútbol en torno a un combate de titanes. Tras él, se dibujan otros duelos. Casi tan tradicional como el del césped es el duelo comercial entre la estadounidense Nike y la alemana Adidas, que equipan cada una a un club y pugnan por sus jugadores.



El conjunto azulgrana tiene un contrato con Nike de 105 millones de euros anuales más unas variables que pueden llegar a los 155 y que finaliza en 2026. Por su parte, el contrato de Adidas con el equipo blanco es de 120 millones anuales fijos que pueden llegar a un total de 1.600 hasta 2031.



Su duelo es la evidencia de un duopolio, explica a EFE Francesc Cruces, vicepresidente de marketing de la agencia Octagon en España. "Es un tema de cifras. Las otras marcas no se pueden permitir pagarlas. Nike aproximadamente se gasta 1.500 millones de euros al año en patrocinios deportivos", asegura.



Una de las curiosidades que lleva dándose desde 2006 es que Leo Messi, el jugador emblema del Barcelona, está patrocinado por Adidas. El binomio tan solo se cumplió durante los dos primeros años del futbolista argentino en el primer equipo azulgrana, periodo en el que también estuvo patrocinado por Nike.



"Hay estudios que explican que la mayoría de la gente identifica a Messi más con Nike que con Adidas. Al fin y al cabo, cuando Messi marca un gol lo primero que aparece en pantalla es el logo de Nike de la camiseta del Barça", dice Cruces, que trabajó en el área de desarrollo de negocio del Barcelona entre 2004 y 2008.



"Pero cuando una marca patrocina a un jugador de este calibre busca dos tipos de recompensa: el negocio directo, que es la monetización que consigues, por ejemplo, cuando los niños se compran unas botas por el único motivo que son las que lleva Messi, y el posicionamiento de marca".



Es el mismo caso, pero a la inversa, que sucedió durante la etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. El futbolista portugués calzó Nike de 2009 a 2018 mientras el equipo blanco llevaba Adidas.





NIKE VISTE A 27 DE LOS 47 JUGADORES DEL CLÁSICO



La marca estadounidense domina en los acuerdos individuales con los futbolistas de las dos plantillas que se enfrentarán este sábado en el Estadio Alfredo Di Stéfano gracias a que 27 de los 47 jugadores de los dos conjuntos están patrocinados por la marca norteamericana, entre los que se encuentran el español Sergio Busquets, el croata Luka Modric, el neerlandés Frenkie de Jong o el belga Thibaut Courtois.



La segunda con más presencia será la alemana Adidas, con 16 jugadores patrocinados, seguida de la también alemana Puma, con 3.



Además, hay un jugador que actualmente no tiene contrato con ninguna, el capitán del Real Madrid Sergio Ramos, quien acabó su relación con Nike después de 10 años y ahora calza unas botas de color negro sin marca.



El triunfo de Nike aún es más contundente en el caso del Barcelona: 16 jugadores de los 25 de su plantilla (contando a los jugadores del filial Óscar Mingueza e Ilaix Moriba) están patrocinados por la marca norteamericana, 6 por Adidas y 3 por Puma, la cual en el Clásico tiene a todos sus jugadores en el Barcelona y cuenta con el gran estandarte de Antoine Griezmann.



La victoria de la firma de Portland es mucho más ajustada en el caso del Real Madrid, en el que 11 jugadores calzan Nike y 10 Adidas, además del caso particular de Ramos que será baja para el Clásico. El goleador francés Karim Benzema es la gran imagen de Adidas en el conjunto blanco.



"Es curiosa la predominancia de Nike en este caso porque el negocio de Adidas está centrado en el fútbol en más de un 80%. En cambio, Nike tiene más diversificado su negocio en otras disciplinas deportivas", comenta Francesc Cruces.



Por lo que respecta a Puma, la tercera marca con más presencia en el Clásico de este sábado, también contará con la pelota del encuentro.



Aún lejos de Nike y Adidas, Puma se está posicionando en los últimos años, haciéndose con los derechos de clubes como el Manchester City inglés o de jugadores el de Neymar. "Conozco gente del City que me ha dicho que prefieren ser los primeros de Puma que los terceros de Nike", asegura Cruces.



Una cuarta marca en discordia es la italiana Macron, la encargada de equipar al árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz y a sus asistentes.





- Futbolistas Nike en el Clásico (27):





(16 del Barcelona) Ronald Araujo, Junior Firpo, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Frenkie de Jong, Ilaix Moriba, Matheus Fernandes, Riqui Puig, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Francisco Trincao.





(11 del Real Madrid) Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Dani Carvajal, Raphael Varane, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Eden Hazard, Vinícius Junior, Mariano y Rodrygo.





- Futbolistas Adidas en el Clásico (16):



(10 del Real Madrid) Éder Militao, Nacho, Marcelo, Álvaro Odriozola, Ferland Mendy, Toni Kross, Isco Alarcón, Karim Benzema, Marco Asensio y Lucas Vázquez.





(6 del Barcelona) Marc-André Ter Stegen, Neto, Jordi Alba, Pedri, Miralem Pjanic, y Leo Messi.





- Futbolistas Puma en el Clásico (3):



(3 del Barcelona) Antoine Griezmann, Samuel Umtiti y Óscar Mingueza./EFE