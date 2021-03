Corte permite a mujer proceder con su demanda contra las Grandes Ligas

Cotilleo Deportivo

Una Corte de Apelaciones de Illinois dictaminó el martes que una mujer golpeada por una bola de foul en el Wrigley Field puede seguir adelante con una demanda que presentó contra las Grandes Ligas.



Al confirmar un fallo de la Corte inferior, la Corte de apelaciones dijo que la demandante no se limitó a arbitrar su caso con las Grandes Ligas.



Señaló que la disposición de arbitraje estaba oculta en letra pequeña y no podía ser apreciada por el demandante.



Laiah Zúñiga fue golpeada en la cara por una bola de foul durante un juego de los Cachorros de Chicago en 2018.



En la demanda presentada el año pasado, Zúñiga dice que la pelota la dejó inconsciente, le causó fracturas faciales y daños importantes en los dientes.



Agrega que la golpearon porque el estadio no tenía una red extendida que protegiera a los aficionados de las bolas de foul hasta la línea de la tercera base, donde estaba sentada.



Los equipos deportivos profesionales se han protegido en gran medida de las demandas.



El texto del reverso de los talones de las entradas indica que el titular de la entrada asume los riesgos y peligros que conlleva asistir a un juego. Dicha medida se ha expresado en los talones de los billetes durante más de un siglo.



El tribunal señaló que la probabilidad de que el poseedor de una entrada vea o lea la disposición completa al acceder al sitio web de un equipo o visitar su oficina administrativa se ve disminuida, incluso más por el mínimo esfuerzo en la entrada para llamar la atención del poseedor sobre la necesidad de que debe entender que están aceptando un arbitraje vinculante.



"Creo que fue una decisión bien razonada", dijo Henry Simmons, socio gerente del bufete de abogados que representa a Zúñiga, y señaló que el titular de un boleto está en desventaja cuando se trata de las condiciones que figuran en el talón del boleto.



Simmons señaló la necesidad de ir al sitio web de un equipo para conocer los términos del acuerdo de arbitraje y descubrir la opción del titular de la boleta de notificarlos dentro de los siete días si rechaza los términos.



"No tiene ningún sentido", dijo Simmons. "Esa es la razón por la que el tribunal lo consideró inconcebible".



Un abogado que representa a las Grandes Ligas respondió de inmediato las llamadas telefónicas para comentar sobre la decisión de la Corte de Apelaciones. La decisión de ésta se puede apelar ante la Corte Suprema de Illinois.



Las mayores emitieron recomendaciones para redes o pantallas protectoras en diciembre de 2015, alentando a los equipos a colocarlas entre los extremos de los dugouts más cercanos al plato de home. El impulso para una expansión aumentó después de una serie de lesiones de los espectadores.



Antes de la temporada 2018, las redes obligatorias de las Grandes Ligas se extendían hasta el otro extremo de cada banquillo.

