El periodista deportivo Alejandro Liporacci, requiere ayuda

Cotilleo Deportivo

Martes 26| 10:35 pm





El periodista venezolano, Alejandro Liporacci, solicita con carácter de urgencia una ayuda debido a los altos costos de los insumos médicos.

Se necesitan recolectar diez mil dólares americanos ($10.000,00) para la colocarle una Válvula DVP.

Los que deseen colaborar con el joven periodista, pueden hacerlo a través de las cuentas:

Cuenta Nacionales:

Cuenta Corriente Banesco.

0134-0071-74-0713038059

Cuenta Corriente Mercantil

0105-0080-01-1080249486

Cuenta Corriente Venezuela

0102-0229-97-0000087010

Todas a nombre de Juan Liporacci

C.I. 6.214.249

Celular: 0424-1732717

Correo: jliporaccigmail.com

Cuentas Internacionales:

Para transferencias dentro de la CEE

Maria Elena Abad Roca

Abanca

IBAN ES22 2080 0420 6330 4000 5543

CCC 2080 0420 63 3040005543

Para transferencias dentro de Panamá

María Elena Bello Abad

Banesco Panamá

201000099759

Para transferencias en los EEUU y Zelle:

Bank of América

Checking Account: Advantage Plus

Account Number: 8981 0730 3346

ACH Rounting Number: 063100277

Title on Account: Vilma E. Valera Rivas

Correo: vilmavaleragmail.com