Y llegó el día que une a Maradona con su "segundo padre"

Cotilleo Deportivo

Miércoles 25| 9:43 pm





BUENAS AIRES. Este miércoles 25 de noviembre de 2020 el mundo llora a Diego Maradona, muerto de un paro cardíaco, exactamente cuatro años después del fallecimiento de Fidel Castro, su amigo y a quien calificó como "un segundo padre" y "el dolor más grande" que tuvo tras la partida de sus progenitores.



Diego Armando Maradona Franco, que nació el 30 de octubre de 1960, falleció a los 60 años en una casa de la provincia de Buenos Aires donde estuvo después del alta médica que recibió el pasado 11 de noviembre tras someterse a una cirugía en la cabeza a causa de un hematoma subdural crónico.



Inmediatamente el mundo conoció la noticia, miles de reacciones de las más importantes figuras del fútbol, el arte y la política llenaron las redes sociales.



DE PELÉ A MESSI, LOS MÁS GRANDES LLORAN AL 'PELUSA'



La reacción de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, estuvo llena de nostalgia y tristeza al afirmar que "algún día espera poder jugar fútbol en el cielo junto a su 'amigo' Diego Armando Maradona".



"Qué noticia triste. Perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda", afirmó en redes sociales y remató diciendo que "Aún hay mucho a ser dicho, pero por ahora, que Dios le dé fuerza a sus familiares. Un día espero que podamos jugar con el balón juntos en el cielo".



Asimismo, su compatriota y astro del Barcelona Lionel Messi calificó este miércoles como "un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol", en una imagen compartida en Instagram, en la que se les puede ver juntos.



"Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD (Que En Paz Descanse)", dijo el argentino.



El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, calificó a Maradona como "un mago sin igual".



"Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un eterno genio. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual", dijo el exatacante del Real Madrid en sus redes sociales.



Por su parte, el exfutbolista francés Michel Platini reaccionó a la muerte de Maradona, a quien confesó admirar pese a la rivalidad que ambos tuvieron en sus respectivas selecciones y en Italia, en el Nápoles uno y en el Juventus el otro.



"Estoy muy triste, es nuestro pasado que se va. Siento nostalgia de aquella época. Se habían ido Di Stefano, Puskas y otros jugadores que marcaron mi juventud. Pero Diego marcó mi vida, como Cruyff", dijo el expresidente de la UEFA.



Uno de los grandes amigos de Maradona, el exdelantero argentino Claudio Caniggia, que jugó con él los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, dijo en su cuenta de Twitter estar "devastado por la noticia", de quien consideró su "hermano del alma".



Maradona y 'el Pájaro' Caniggia conformaron una emblemática delantera argentina que fue subcampeona del mundo en Italia 1990 y también jugaron juntos en Boca Juniors de 1995 a 1996.



Mas tarde, Romário da Souza Faria, legendario delantero brasileño campeón del mundo en 1994, confesó en Twitter que Maradona lo trataba como un "hermano" y le apodaba 'Chapulín', en alusión al mítico personaje de la serie mexicana de los años 70 interpretado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños.



LOS GRANDES EQUIPOS DEL FÚTBOL TAMBIÉN LE DICEN "AD10S"



Diego Maradona se hizo inmortal en Italia en el Nápoles de ese país, por lo que fue ese equipo el primero en reaccionar en su cuenta de Twitter con un "Hasta siempre, ciao Diego".



El club en el que Maradona marcó historia de 1984 a 1991, conquistando dos títulos ligueros y una Copa Uefa (hoy Liga Europa), publicó este breve mensaje y lo acompañó con un corazón azul y una foto de la leyenda argentina celebrando un gol con la camiseta celeste.



De igual forma, la ciudad de Nápoles declaró el luto oficial y piensa en renombrar el estadio San Paolo como Diego Maradona.



El FC Barcelona, club en el que 'Pelusa' militó entre 1982 y 1984, también le hizo un homenaje y expresó "su más sentido pésame".



La entidad azulgrana, que calificó a Maradona de icono del fútbol mundial, puso un crespón negro en sus redes sociales y compartió una foto en Twitter del jugador con la leyenda Maradona (1960-2020) y el título: "Gracias por todo, Diego".



El equipo catalán anunció que lucirá brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio por la muerte de Maradona antes del inicio del próximo partido, ante el Osasuna en el Camp Nou.



La FIFA, la Conmebol y la UEFA, jugadores que se mantienen en actividad, jóvenes o maduros, grandes estrellas del fútbol ya retiradas, los rivales más enconados que tuvo y sus mejores amigos también se pronunciaron con sentidos mensajes por la muerte de Maradona este miércoles.



EL PAPA Y LA POLITICA TAMBIÉN LO DESPIDEN



En Roma, el papa Francisco, argentino y futbolero, recordó "con afecto" y oración a Maradona, informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.



"Le recuerda en la oración, como ha hecho en los días anteriores al conocer sus condiciones de salud", apuntó el portavoz en una breve declaración.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo y poco después manifestó a través de su cuenta de Twitter su agradecimiento por la "felicidad" que el astro del fútbol le dio a los argentinos.



"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", escribió el mandatario, que publicó además una foto en la que se lo ve abrazado a Maradona.



También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó el fallecimiento de Maradona, a quien calificó como su "hermano", luego de que ambos mantuvieran una cercana y pública amistad en los últimos años.



"Mucha tristeza nos ha dejado la leyenda del fútbol, un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Querido e irreverente 'Pelusa', siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento. ¡Hasta siempre, Pibe de América!", escribió en Twitter el gobernante.



Y hasta el partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de esa guerrilla, destacó que "la zurda" del fallecido Diego Armando Maradona puso el nombre de América en lo más alto.



Ese partido recordó que "hace exactamente cuatro años, como cuando hablamos de mundiales de fútbol, falleció el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro".



"Así es la historia de nuestros pueblos, mística y a la vez dialéctica", agregó el movimiento.



Nunca fue más cierto que este 25 de noviembre. EFE