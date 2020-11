AC/DC regresa más poderoso que nunca

Cotilleo Deportivo

Rowerth Goncalves

Más de 200 millones de copias han vendido alrededor del mundo. El año pasado se plantearon retirarse de la escena musical, pero como reza el viejo adagio “el rock nunca muere” y AC7DC retorna a palestra músical con PWR/UP un disco que mantiene el sonido poderoso de la banda australiana.

Años después de plantearse un retiro luego de la muerte del guitarrista Malcolm Young en 2019 y la salida del vocalista Brian Johnson la legendaria reaparece con esta nueva placa que cuenta con 12 temas.

El último albúm de AC/DC fue Rock or Bust, que vendió más de 8 millones alrededor del globo y que significó la última gira mundial de la banda que duró 17 meses y que tuvo en el cierre del world tour a Axl Rose como vocalista por el retiro de Jonhson tras comenzar a perder la audición.

Esto no fue impedimento para escuchar nuevamente al segundo vocalista y quizás el más famoso de los oceánicos. El tono y timbre de Johnson se mantienen y le da su toque único al nuevo disco, canciones como Shot in the Dark o Realice fueron los primeros sencillos que se lanzaron para promocionar PWR/UP, el vigésimo álbum de estudio para la banda que ha inmortalizado temas como Back in Black, Highway to Hell y Hells Bells, entre otras.

Aún no se conoce si el grupo hará una gira mundial el próximo año, pero la navidad se adelantó con la llegada de este álbum cargado de energía, potencia y los riffs de guitarra característicos de Angus Young, hermano del fallecido Malcolm, quién antes de morir dejó sus letras marcadas en las canciones de este álbum.