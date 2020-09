Lío de faldas en torno a Hulk: su ex mujer estalla contra su sobrina

Cotilleo Deportivo

Jueves 10| 11:18 am





Iran Angelo de Souza, la ex mujer del futbolista brasileño Hulk, ha roto su silencio y ha explicado el drama que vive desde que su sobrina favorita, Camila Ángelo, le "robara" el marido. La que fuera esposa del carioca se muestra profundamente triste y decepcionada por todo lo sucedido, sobre todo porque cuidó a su sobrina como a una hija, de ahí que ahora sienta que es como "enterrar una hija en vida".

"Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño , atención, respeto … todo", dice.

Ver esta publicación en Instagram Ela ♥️Ele & o sentimento mas lindo que existe chamado AMOR ♥️ Una publicación compartida por CAMILA ÂNGELO (@camiilaangelo) el 5 de Sep de 2020 a las 7:09 PDT

Va más allá la ex mujer de Hulk: "Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado".

Un Hulk que hace años se fue a China y que ahora es protagonista pero lejos de los terrenos juego, pues está en el foco por su vida privada. Su rocambolesca historia de amor con la sobrina de su mujer le hizo separarse de la madre de sus tres hijos y le llevó a un nuevo matrimonio con Camila, que suele poner románticas fotos de ambos juntos en Instagram.