Con este apasionado beso celebra el día de San Valentín esposa de Emisael Jaramillo en sus redes sociales

El 14 de febrero se celebra en casi todas las partes del mundo el día de los enamorados, grandes personalidades del deporte colocan su muestra de afecto con sus parejas en este día, bien sea a través de un vídeo o una foto. Una de las celebraciones que más llamó la atención en este día fue la de la esposa del jockey criollo Emisael Jaramillo, quien posteo una imagen de ella junto a su marido dándose un apasionado beso.

"Feliz día amor de mi vida! Dios te bendiga" junto con la imagen se puede ver en la red social X de la esposa del campeón venezolano. Jaramillo retuiteo la imagen y le respondió "My Valentine for ever!". El jockey es una e las máximas figuras deportivas en el país en el siglo XXI, máximo ganador de carreras en el hipódromo La Rinconada con más de 3000 triunfos y ganador de más de 1500 carreras en los hipódromos de Estados Unidos.

Jaramillo tiene una relación de años con su esposa con la cual tiene dos hijos y siempre se les ve muy unidos en las redes sociales, así que feliz día de San Valentín para esta linda pareja.