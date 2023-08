Así es la dieta especial de Novak Djokovic para poder mantenerse al máximo nivel

Novak Djokovic, el reconocido tenista serbio y figura dominante en el mundo del tenis, no solo es conocido por sus impresionantes habilidades en la cancha, sino también por su estricta y meticulosa dieta que lo ha ayudado a mantener un alto nivel competitivo. Su enfoque en la nutrición demuestra su profundo compromiso con su rendimiento físico y mental.

Su dieta se basa en alimentos de origen vegetal, como muesli orgánico sin gluten, avena, frutas, miel de Manuka, quinoa, arroz, patata, boniato, ensalada y verduras. También evita comer carne y pescado, ya que cree que estos alimentos requieren mucha energía para digerir y pueden afectar su rendimiento.

Al despertar, Djokovic bebe agua caliente o a temperatura ambiente con limón y unas gotas de plata. Para el desayuno, come un tazón de muesli orgánico sin gluten, avena, frutas y miel de Manuka. Para el almuerzo, come carbohidratos y alimentos de origen vegetal, como quinoa, arroz, patata, boniato, ensalada y verduras. Para la cena, come proteínas de origen vegetal, como tofu, acompañadas de más plantas y verduras frescas.

La dieta de Djokovic es un ejemplo de cómo la nutrición puede desempeñar un papel importante en el rendimiento deportivo. Al seguir una dieta estricta y meticulosa, Djokovic ha sido capaz de mantenerse en la cima del mundo del tenis durante muchos años.