Mundial de Beisbol U15

Yuma Yamaguchi conecta el primer jonrón de la Copa Mundial de Beisbol Sub-15 WBSC

La novena asiática llega como la principal favorita para alzar el título

Por

Wandor Dumont
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 02:21 pm
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Yuma Yamaguchi conecta el primer jonrón de la Copa Mundial de Beisbol Sub-15 WBSC

La acción de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 WBSC, que es transmitida en vivo por Meridiano Televisión arrancó este viernes 25 de septiembre con una paliza de Japón a Sudáfrica. El joven pelotero Yuma Yamaguchi se convirtió en el gran protagonista de la jornada al conectar el primer cuadrangular del torneo internacional.

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Este batazo llegó en la alta de la segunda entrada, cuando Yamaguchi mandó a volar un lanzamiento del sudafricano, Andrew James Moore, que se quedó alto, lo que permitió ampliar la ventaja de la novena nipona en el partido y poner el marcador del juego 10-0 al termino de esa entrada.  

Cómo va a ser el juego de Japón

La novena asiática comenzará la defensa de su título en Mérida, donde el mánager Takeshi Omori ha seleccionado un equipo basado en las características que quiere ver a lo largo del torneo.

"Buscamos jugadores rápidos, jugadores que puedan lanzar fuerte y jugadores capaces de ejecutar jugadas de pelota pequeña, como los toques de bola", reseñó la WBSC sobre lo que dijo Omori.

Japón, nº 1 del mundo, ganó la edición de 2024, por delante de Puerto Rico y Chinese Taipei. Sin embargo, Omori afronta el nuevo torneo sin prestar especial atención a los rivales de Japón.

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