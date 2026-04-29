Venezuela cae ante México en entradas extras y complica su posición en el Mundial Sub-23

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En un encuentro marcado por el dominio desde el círculo de lanzamiento, la selección de Venezuela sufrió una dura derrota este martes ante México, con un marcador final de 2-1. El compromiso, enmarcado en la segunda edición de la Copa Mundial de Softbol Sub-23 2026 celebrada en Sincelejo, Colombia, tuvo que definirse en entradas extras tras una intensa batalla de estrategias.

Colmenarez adelantó a la Vinotinto

El conjunto criollo tomó la iniciativa temprano en el juego. En la parte alta de la segunda entrada, el inicialista Yeferson Colmenarez descifró los envíos del derecho mexicano Carlos Parra, conectando un cuadrangular solitario que puso a vibrar a la delegación venezolana.

Sin embargo, ese sería prácticamente el único daño que permitiría el pitcheo azteca. Parra terminó firmando una actuación dominante durante ocho episodios completos, permitiendo apenas dos imparables y una carrera, mientras sentenciaba a 13 bateadores por la vía del ponche, dejando su efectividad en un sólido 2.86 y acreditándose la victoria.

El despertar tapatío y la definición

La respuesta de México llegó en el momento justo. En la baja del sexto capítulo, el receptor Christian Del Valle igualó las acciones con un vuelacercas ante los lanzamientos del derecho venezolano Eduardo Juárez.

A pesar de cargar con la derrota, Juárez lanzó un partido de altísimo nivel, manteniendo a raya a la poderosa ofensiva mexicana durante la mayor parte del encuentro. No obstante, la paridad llevó el juego a las entradas extras, donde la fortuna y la ejecución terminaron favoreciendo al combinado tapatío para sentenciar el 2-1 definitivo.

Panorama para la ronda final: El reto ante Canadá

Tras este resultado, Venezuela queda con un récord nivelado de dos victorias y dos derrotas, ubicándose en la cuarta posición del Grupo B. Actualmente, se encuentran a dos juegos de distancia del líder de la zona, Australia.

A la selección nacional todavía le queda una carta por jugar en esta fase regular: