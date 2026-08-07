Venezuela asegura su pase a la final del softbol en Santo Domingo 2026

Suscríbete a nuestros canales

La selección masculina de softbol de Venezuela firmó una jornada perfecta al conseguir dos victorias consecutivas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo venezolano venció a primera hora por nocaut 7-0 a Colombia y luego derrotó 7-3 a México. Estos resultados mantienen el registro invicto del plantel en 5-0 y confirman su presencia en el juego por la medalla de oro.

Jornada redonda para la novena venezolana

El primer compromiso del día mostró un dominio absoluto del conjunto tricolor en el círculo de lanzamientos y en la ofensiva. La representación nacional resolvió el juego ante el equipo colombiano antes del límite reglamentario gracias a la efectividad de sus bateadores y a un trabajo defensivo sin errores.

Eduardo Juárez maniató a la ofensiva colombiana

El abridor Eduardo Juárez fue la figura del encuentro inicial al lanzar la ruta completa. Juárez no permitió carreras a la alineación neogranadina y sumó 10 ponches a su cuenta personal. Su actuación desde la placa controló cualquier intento de rebelión rival y aseguró el nocaut con marcador de 7-0.

Ofensiva madrugadora sentenció a México

En el segundo juego de la doble cartelera, Venezuela mantuvo la agresividad con el bate para superar a la selección mexicana con pizarra de 7-3. El ataque venezolano comenzó en la primera entrada con una carrera, amplió la ventaja con un rally de cuatro anotaciones en el segundo episodio y sumó dos carreras más entre la tercera y la quinta entrada.

Ángel Adamez, Cleveland Santeliz, Engelbert Herrera, Rogelio Sequera y José Blanco conectaron los batazos oportunos para respaldar la producción de carreras. Desde el montículo, el lanzador Luis Colombo se acreditó el triunfo tras ponchar a siete bateadores rivales.

Cierre de la fase regular ante Guatemala

Con estos dos triunfos, el equipo venezolano lidera la tabla de posiciones con balance de cinco victorias sin derrotas. Aunque ya tiene asegurado su cupo en el encuentro decisivo por la presea dorada, el calendario establece que la novena criolla debe cerrar la ronda clasificatoria en un compromiso frente a la representación de Guatemala a las 2:30 de la tarde.