Mundial de Beisbol sub 15: El más destacado por Venezuela vs China Taipéi

La Selección Nacional de Béisbol Sub-15 de Venezuela tropezó 3-0 ante el combinado de China Taipéi en la segunda jornada de la VII Copa Mundial de la categoría. A pesar de que el marcador favoreció a la novena asiática, el conjunto tricolor superó a su rival en el renglón de imparables conectados (6 frente a 2), dejando aspectos individuales muy positivos para la continuidad del torneo.

El choque se caracterizó por un duelo táctico en el que la efectividad asiática en el cuarto episodio terminó por marcar la diferencia definitiva en la pizarra.

Josué Pacheco lideró la ofensiva en el box score

Dentro del reporte oficial del compromiso, el segunda base venezolano Abdiel Josué Pacheco Parica fue el bateador más destacado de la jornada. Pacheco descifró los lanzamientos del abridor rival para conectar dos de los seis imparables de la delegación criolla, afianzándose como una de las piezas más consistentes del equipo al dejar su promedio al bate en un abultado .800 en lo que va de campeonato.

A continuación, la actuación ofensiva de los bates venezolanos en el encuentro:

Jugador Posición AB H BB SO Promedio (AVG) Abdiel Josué Pacheco 2B 3 2 0 0 .800 Carlos David Carrasco C 3 1 0 0 .500 Juan Diego Brito RF 3 1 0 0 .500 Diego Fernando González 1B 2 1 0 0 .400 Yonatan David Morales DH 2 1 0 0 .400 Andrés David Rojas LF/3B 1 0 1 0 .000

Solidez en el pitcheo criollo a pesar de la derrota

El cuerpo de lanzadores de la Vinotinto Sub-15 maniató a los bateadores de China Taipéi, permitiendo únicamente dos imparables durante las seis entradas en las que actuaron a la defensiva.

Diego Alberto Patiño Mercado: Cargó con la derrota tras trabajar 3.2 episodios de un hit, tres carreras limpias, un boleto y 6 ponches , utilizando 59 lanzamientos (38 en zona de strike).

Santiago David Vásquez: Entró en labor de relevo durante 1.1 innings, tolerando solo un imparable y un boleto sin permitir anotaciones.

Rafael Alexander Ruíz: Cerró el sexto capítulo retirando la entrada de forma perfecta (1.0 IP) con un ponche recetado.

Con este registro de 1-1 en el Grupo B, el equipo tricolor enfoca su atención en los próximos compromisos de la fase de grupos para asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen mundialista.