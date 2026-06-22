Las Series de las Américas tienen estos proyectos para el futuro

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La Serie de las Américas se perfila para dar un salto importante en su consolidación dentro del béisbol internacional y no es para menos tras lo mostrado al inicio del 2026. La organización del torneo trabaja en una ampliación de participantes para las próximas ediciones, con el objetivo de reunir a más países de la región y elevar el nivel competitivo del certamen.

Durante una entrevista concedida en el Infield Podcast, Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), explicó que avanzan las gestiones para que la edición de 2027 se dispute nuevamente en Venezuela. La propuesta contempla que la Gran Caracas sea la sede principal del evento.

La Serie de las Américas

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la incorporación de naciones pertenecientes a la Confederación del Caribe. De acuerdo con Palmisano, ya existen conversaciones adelantadas con varias federaciones y ligas para fortalecer el campeonato y convertirlo en una referencia dentro del calendario beisbolero de la región.

República Dominicana ya confirmó su presencia para futuras ediciones, mientras que México expresó su disposición de sumarse al torneo, aunque aún debe formalizar su participación. En el caso de Puerto Rico, la decisión será tomada en una reunión prevista para finales de mes, donde también se discutirán aspectos relacionados con la programación de competencias internacionales.

La expansión del certamen también estaría vinculada a una colaboración estratégica con la Serie del Caribe. La intención es que ambos eventos se desarrollen en fechas cercanas, pero sin coincidir, permitiendo una mejor organización y mayores oportunidades para los jugadores.

Este esquema abriría la posibilidad de que figuras que participen en la Serie del Caribe puedan reforzar posteriormente a las selecciones presentes en la Serie de las Américas. De esta manera, el torneo ganaría atractivo deportivo y aumentaría su impacto entre los aficionados.

Finalmente, mientras continúan las conversaciones con autoridades deportivas y organismos involucrados en la organización, los promotores del evento mantienen una visión ambiciosa: convertir la Serie de las Américas en una competencia de referencia para el béisbol del continente, con un formato cada vez más sólido y atractivo para jugadores y fanáticos.