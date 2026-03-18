Eugenio Suárez y el batazo de la gloria: Venezuela tumba a los gigantes

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Aunque su camino en las primeras rondas del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 no fue el más vistoso, Eugenio Suárez demostró por qué es considerado uno de los bateadores más oportunos en la historia reciente del país. El antesalista apareció exactamente cuando la selección de Venezuela más lo necesitaba, convirtiendo la adversidad en momentos de pura leyenda.

El resurgir de un líder en momentos críticos

La narrativa de Suárez en este torneo cambió en la fase de eliminación directa. Su resurgir comenzó en la semifinal ante Italia, donde conectó un cuadrangular vital que recortó distancias y permaneció a Venezuela en la pelea. Sin embargo, su aporte más significativo estaba reservado para el escenario más grande: la gran final contra el "Dream Team" de los Estados Unidos en el Credit Depot Park.

Para muchos analistas, el batazo de este martes no fue solo un hit más, sino quizás el más importante en la trayectoria profesional de "Bolibomba", superando incluso sus grandes hitos en las Mayores por el peso emocional de representar al tricolor nacional.

El drama del noveno inning

El encuentro llegó al último episodio con una tensión que se sentía en cada rincón del estadio. La entrada comenzó con la disciplina característica de Luis Arráez, quien negoció un boleto clave para poner la carrera de la ventaja en circulación. Inmediatamente, el gerente Omar López movió sus piezas y envió a Javier Sanoja como corredor emergente para ganar velocidad en las almohadillas.

Durante el turno de Suárez, la agresividad de Sanoja rindió frutos al estafarse la segunda base, poniéndose en posición anotadora y trasladando toda la presión al montículo norteamericano.

"Bolibomba" y el batazo definitivo

Con el drama en su punto máximo y la cuenta llena de tres bolas y dos strikes , el derecho de los Medias Rojas de Boston, Garrett Whitlock , cometió un error costoso. Whitlock quedó colgado en la zona de poder un cambio de velocidad de 83 millas por hora , un lanzamiento que Suárez no perdonó.

Con un potente swing, el criollo mandó la pelota hacia lo más profundo del jardín central. Aunque Sanoja se detuvo brevemente a mitad de camino para asegurar que la bola no fuera capturada de aire, en cuanto notó que el impacto picaba contra el césped, encendió los motores para cruzar el plato. Esa anotación, impulsada por el doblete de Suárez, terminó siendo la diferencia definitiva que vendió la victoria para Venezuela.