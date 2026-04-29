Alexei Ramírez genera polémica tras dar positivo por dopaje en el Clásico Mundial

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El nombre de Alexei Ramírez vuelve a ocupar titulares en las últimas horas, aunque esta vez lejos de sus logros deportivos. El ex campocorto, recordado por su paso en las Grandes Ligas durante nueve años, ha sido señalado tras arrojar un resultado positivo en un control antidopaje realizado durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrado en marzo.

La información fue confirmada por la Agencia Internacional de Control Antidopaje, organismo encargado de supervisar este tipo de procesos en competencias internacionales. Según el reporte, en la muestra del jugador se detectaron rastros de varias sustancias prohibidas vinculadas al desarrollo muscular y la mejora del rendimiento físico.

Alexei Ramírez - Clásico Mundial

A sus 44 años, Ramírez había regresado al torneo representando a Cuba, en lo que significó una participación simbólica y cargada de experiencia. Incluso logró establecer una marca como el jugador de mayor edad en competir en el certamen, superando registros históricos que habían permanecido por años.

Sin embargo, este nuevo episodio cambia por completo la narrativa de su regreso. La presencia de compuestos como mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol en su organismo abre interrogantes sobre su preparación y pone en entredicho su imagen dentro del béisbol internacional.

Durante su etapa en la Major League Baseball, el cubano construyó una carrera respetable. Defendió principalmente los colores de los Chicago White Sox entre 2008 y 2015, antes de tener pasos por San Diego Padres y Tampa Bay Rays. Su rendimiento constante lo llevó incluso a participar en el Juego de Estrellas en 2014.

Finalmente, con este caso en desarrollo y con detalles por relevarse, el futuro de Ramírez queda en suspenso y no es para menos. Las posibles sanciones podrían marcar el cierre definitivo de su relación con este deporte como jugador activo, dejando una sombra sobre una trayectoria que durante años.