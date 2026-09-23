Wilfredo Tovar sobre la nueva temporada con los Leones del Caracas: "Las cosas tienen que cambiar"

En medio de la concentración de los Leones del Caracas de cara al inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), uno de los referentes del infield, Wilfredo Tovar, conversó con los medios de comunicación en el Estadio Monumental Simón Bolívar para trazar la ruta de lo que será este nuevo curso.

Consolidado como uno de los peloteros más veteranos dentro del clubhouse capitalino, tiene muy claro cuál es su rol en esta etapa de transición y exigencia.

“Mi mensaje es que somos una familia. Les dije que se divirtieran, cada año es diferente y muchas cosas cambian. Cada quien debe poner su granito de arena, para quedar campeón debemos estar en la misma página”, confesó.

"Hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros"

Al evaluar las sensaciones que dejan las primeras prácticas bajo las órdenes del cuerpo técnico de Lipso Nava, Wilfredo Tovar se mostró sumamente optimista respecto a la profundidad y el compromiso del roster.

El infielder criollo de 35 años destacó la energía con la que se han integrado los nuevos elementos al equipo: “Hay nuevos brazos, los muchachos desde el primer día llegaron listos. Las cosas tienen que cambiar, tenemos que disfrutar este año y hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros”.

Con la mira puesta en el objetivo primordial de alzar el trofeo de campeones, los Leones del Caracas afinan detalles en su pretemporada, respaldados por la experiencia de veteranos como Tovar, quienes buscan transmitir el peso y la responsabilidad de vestir la camiseta felina.