LVBP tiene planeado este sensacional homenaje para Luis Aparicio en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Luis Aparicio sigue siendo, a día de hoy, el único venezolano en lograr llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, por lo que merece un enorme reconocimiento. La LVBP, torneo en el que Aparicio también brilló durante 13 temporadas, sigue teniendo presente su figura, por lo que para esta próxima zafra planean realizarle un agasajo importante.

Según reportó el periodista Efraín Zavarce, la Convención Anual de la liga durante el mes de julio tiene pensado discutir la aprobación de un homenaje para el excampocorto venezolano el 11 de noviembre (11/11), día en el que todos los jugadores de nuestro torneo utilizarían el número 11 en su espalda, número que llevó en su espalda el marabino durante su carrera.

Homenaje importante para Luis Aparicio

En el reporte publicado por el periodista Efraín Zavarce, se especifica que este reconocimiento a Luis Aparicio será sometido a la aprobación de los ocho equipos durante el próximo mes de julio, según comentó el propio presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Giuseppe Palmisano.

Además, como bien resalta Zavarce en su post en X (Twitter), esta propuesta la ha presentado durante años el periodista Augusto Cárdenas, quien además es el autor de la biografía del toletero venezolano. Esta idea recibió también un impulso tremendo por parte de Oswaldo Guillén, quien en abril dijo: "Hay que jugar un día con el número 11 todo el mundo en la espalda. No esperemos que Luis se nos muera. Vamos a hacerlo en vida para que sus hijos lo vean".

En este año 2026 se cumplieron 70 años del debut de Luis Aparicio en las Grandes Ligas, y en diciembre se cumplirán también 70 años de su premio al Novato del Año, por lo que parece el momento perfecto para iniciar una bonita tradición que honre la carrera de una de las grandes glorias del deporte de nuestro país.