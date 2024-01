LVBP: ¿Nuevo enemigo? Vea el intercambio de insultos entre Maikel García y este ganador de Guante de Oro (+video)

Este domingo la novena de los Tiburones de La Guaira consiguió su primer campeonato desde hace 38 años tras vencer en cinco choques a los Cardenales de Lara y un personaje que siempre estuvo en todos los flashes desde el comienzo de la serie fue Maikel García.

Nuevamente el "Barrendero" está envuelto en una polémica, luego de intercambiar palabras con otro grandeliga criollo a través de las redes sociales, luego del compromiso que le dio el título a los escualos.

"Eres un pollito", le comentó el grandeliga de los Cascabeles de Arizona Gabriel Moreno a Maikel tras una publicación en su cuenta de Instagram donde observa un lujoso reloj y hace mención a Ildemaro Vargas.

No obstante, como es costumbre, el oriundo de La Sabana emitió su respuesta hacia el Guante de Oro. "Vaya a llorar. Me metí para tu ciudad y no sentí presión de nadie", señaló hacia Moreno, quien pertenece a la organización de los "Pájaros Rojos" en la pelota criolla.