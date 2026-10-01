LVBP: Magallanes incorpora a este pelotero ex Leones a sus entrenamientos

Los Navegantes del Magallanes continúan agregando sus piezas de cara a una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este jueves 1 de octubre, la organización anunció la incorporación de cuatro jugadores a sus entrenamientos, entre ellos un nombre conocido por la afición del circuito venezolano.

La principal novedad es la llegada de Oswaldo Arcia, quien se suma como invitado después de cerrar su etapa con los Leones del Caracas. El jardinero, de 35 años, busca ahora una nueva oportunidad en la LVBP luego de ser dejado en libertad por los melenudos.

Oswaldo Arcia - Magallanes - LVBP

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