¿Qué equipos de la LVBP tienen representación en Serie Divisional MLB 2026?

La LVBP estará bien representada con al menos 15 peloteros venezolanos en Serie Divisional 2026 de Grandes Ligas. Una serie que iniciará el próximo sábado 3 de octubre con: Guardianes, White Sox, Yankees, Rays, Cerveceros, Padres y Dodgers preparados para competir.

Tiburones de La Guaira es el equipo con más presencia en la Serie Divisional 2026 con 6 peloteros. El otro equipo que dice presente con superioridad son Cardenales de Lara con 4 jugadores; luego aparecen con 2 representantes: Magallanes, Leones y Águilas del Zulia.

¿Cuáles son los 15 peloteros de la LVBP en Serie Divisional 2026?

Entre los peloteros más destacados están Jackson Chourio que jugó con Águilas del Zulia en 2025-26. También está Luisangel Acuña que hizo lo propio con Cardenales de Lara en 2025-26 y el infield Brayan Rocchio que jugó con Tiburones de La Guaira en 2023-24.

Jadher Areinamo - Tiburones 2025-26 Brayan Rocchio - Tiburones 2023-24 Luis Lara - Tiburones (No ha debutado) Bradgley Rodríguez - Tiburones 2023-24 Edgardo Henríquez - Tiburones 2025-26 Miguel Rojas - Tiburones 2023-24 Ali Sánchez - Cardenales 2025-26 Luisangel Acuña - Cardenales 2025-26 Jeferson Quero - Cardenales 2025-26 William Contreras - Cardenales - 2021-22 Yorman Gómez - Magallanes 2026-27 (Posible debut) Antonio Senzatela - Magallanes 2015-16 Freddy Fermín - Leones 2025-26 Jackson Chourio - Águilas 2025-26 Ethan Salas - Águilas 2022-23

Hay otros cuatro peloteros venezolanos que buscan el último pase a Serie Divisional

Hay cuatro venezolanos que se estarán enfrentando en la última Serie de Comodín: Phillies de Philadelphia vs Bravos de Atlanta. En cada equipo hay dos jugadores criollos que forman parte de la liga invernal en Venezuela, que buscarán el último pase a la Serie Divisional 2026.

En Bravos: Ronald Acuña Jr (Tiburones) y Robert Suárez (Leones) y en Phillies: José Alvarado (Tiburones) y Rafael Marchán (Tiburones). Estos cuatro jugadores buscan dejar su huella en Serie de Comodín para disputar la Serie Divisional y avanzar a la Serie Mundial.