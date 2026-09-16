LVBP: Los Leones tienen un carro de leña para esta temporada

Nelson Contreras | @nelsoncon2020

La gran complicación de los Leones del Caracas en las dos últimas temporadas en las que fueron eliminados para llegar a la postemporada ha sido, sin duda, el bajo desempeño de sus lanzadores tanto titulares como los relevistas.

Sin embargo, para la campaña que se avecina contarán con un carro de leña que puede dar la pelea desde el propio inicio de la temporada 2026-2027.

No hay duda en que el punto fuerte de los Leones del Caracas para la próxima zafra 2026-2027 de la LVBP estará en su cuerpo de lanzadores, respaldado por una reestructuración total que llevó a la gerencia a ocupar sus ocho cupos de importados exclusivamente con serpentineros.

Por eso, decidieron erradicar el problema del pitcheo invirtiendo los ocho puestos de importados en lanzadores.

Ahora, las posibilidades del Caracas tienen una nueva cara, especialmente porque la gerencia liderada por Robinson Chirinos abordó sin temor a equivocarse por el pitcheo foráneo para evitar el derrumbe del equipo como ocurrió en los años anteriores.

La rotación de los lanzadores estará encabezada por Touki Toussaint (exgrandeliga de Bravos y Angelinos), acompañado por Zak Kent (Nacionales de Washington) y Nic Swanson. Sandy Gastón, Jordan Holloway y Dale Stanavich, serán los relevos.

Ofensiva tienen de sobra

Algo que han evidenciado los toleteros criollos del equipo en las últimas temporadas es la sólida ofensiva que agendó promedios impresionantes, destacando a José Rondón, Wilfredo Tovar, Harold Castro, Lenin Sosa, Freddy Fermín y Leandro Cedeño, entre otros.

Técnicos calificados

Por supuesto, también cuenta el cambio que realizaron respecto a la dirección del equipo. Lipso Nava estará al mando del club. El zuliano es un entrenador que conoce bien la liga y además tendrá la invaluable colaboración del exlanzador de las Grandes Ligas, Wilson Álvarez, para que se ocupe justamente de los serpentineros.

Importación de calidad

En las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, el Caracas tuvo la efectividad colectiva más alta de toda la LVBP (6.06 y 5.99), por lo que esta reestructuración era imprescindible.

El talento nacional

Como se mencionó, los Leones tienen una buena profundidad en su ofensiva y ahora se suman nuevos talentos. Se anticipa que la inclusión de jugadores criollos relevantes y prospectos importantes del sistema de MLB, como la del receptor e inicialista Moisés Ballesteros y el infielder Pedro Ramírez, hará que las oportunidades de los Leones del Caracas para la temporada sean bastante atractivas.

Las posibilidades de ser campeones para los Leones del Caracas están intactas, ya que la temporada 2026-2027 aún no ha comenzado, pero con la reestructuración del equipo puede ser la que necesitan.

El equipo melenudo iniciará sus entrenamientos el 21 de septiembre de 2026 en el Estadio Monumental Simón Bolívar para buscar el título 22 de su historia.

Cambio importante

A última hora, los Leones recibieron en cambio al lanzador zurdo Juan Sánchez procedente de los Tigres de Aragua por el receptor René Pinto. Sánchez estuvo con los Gigantes de San Francisco entre 2018 y 2026 y también se desempeñó en AAA y en la Atlantic League.