LVBP: Leones del Caracas afina detalles previo a su primer juego de pretemporada (+Fotos)

Los Leones del Caracas, actuales campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), continúan encaminados en la preparación de cara a la venidera campaña 2023-2024 de la pelota criolla.

El equipo dirigido por el mánager José Alguacil parece estar en buena forma para arrancar su andar por el torneo invernal. La voz de playball se escuchará a partir del sábado 21 de octubre, cuando se midan a Caribes de Anzoátegui a las 4:00 P.M en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Como en cada faena de la pretemporada, los peloteros de la escuadra melenuda saltaron al terreno de juego para escuchar las palabras del cuerpo técnico, la popular "rueda" que se ha vuelto costumbre año tras año en las prácticas de los caraqueños.

Foto: David Urdaneta

Posteriormente, se separaron los lanzadores de los jugadores de posición e iniciaron sus respectivos ejercicios de estrechamiento. En la planificación de este miércoles, 11 de octubre, no estaba fijado que algún serpentinero realizara bullpen. Por lo que solo se limitaron a fortalecer los fundamentos de juego.

Los bateadores José Rondón y Oswaldo Arcia destacaron como los jonroneros de la práctica ofensiva. "La Locura" empalmó un enorme cuadrangular por el jardín izquierdo que alcanzó la plaza. Mientras que "El Poder de Arcia" se hizo notar con varios bambinazos de vuelta completa por la pradera derecha.

No hubo novedades en cuanto a incorporaciones. El martes gozaron de la llegada del dirigente Alguacil, los peloteros criollos Eliezer Alfonzo Jr. (C), César Hernández (IF), Norwith Gudiño (RHP) y los foráneos Bobby Bradley (OF/IF) y Thomas Dorminy (LHP).

Los capitalinos tendrán su primer reto de la pretemporada ante los Tigres de Aragua, este jueves 12 de octubre en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Mientras que el próximo viernes será ante el mismo rival, pero en la cueva melenuda.